В уряді Німеччині спростували наміри Шольца зустрітися з Путіним

У федеральному уряді Німеччини спростували чутки про начебто плани канцлера ФРН Олафа Шольца здійснити візит у Москву та зустрітися там з очільником Кремля Володимиром Путіним. Позицію уряду та його глави озвучив речник Штеффен Гебештрайт на брифінгу в понеділок, повідомляє Укрінформ.

На запитання, чи може він виключити можливість візиту канцлера ФРН до Москви до федеральних виборів, Гебештрайт відповів коротко та категорично: "Так".

Речник назвав заяви депутата-консерватора Кізеветтера "наклепом" і запевнив, що "немає жодних міркувань щодо такої поїздки, і вона взагалі не мала б сенсу". Тому, зауважив Гебештрайт, канцлер особисто різко відреагував на появу цих "безпідставних чуток".

Речник зазначив, що пост депутата у соцмережі викликав неймовірний розголос, у Берлін телефонували з Москви, телефонували з провідних німецьких телеканалів і закордонних бюро, це також викликало велике обурення у Києві: "як канцлер міг дійти до такого, що збирається туди їхати".

Речник зауважив, що уряд уже вдруге зажадав від Кізеветтера видалити з соцмережі цю "нісенітницю", яка викликала таку реакцію на міжнародному рівні. Депутат Буднестагу від ХДС обидва рази видалив свої дописи, але влада залишає за собою право вжити судових кроків щодо політика.

Експерт ХДС з питань оборони і член кількох комітетів парламенту Родеріх Кізеветтер написав у соцмережі X допис, у якому стверджував, що "є все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого". Через день пост був видалений.

Партія Шольца, СДПН висловила обурення заявою, назвавши її "ганебною та віроломною". Особисто Шольц заявив у неділю: "Це неправдиве твердження. Ви не можете робити щось подібне. Це глибоко непристойно" .

Як повідомлялось, канцлер ФРН Олаф Шольц кілька тижнів тому зателефонував Путіну та декілька разів говорив, що готовий зробити це знову.