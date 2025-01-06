Disney та Sony отримали від бізнесу в РФ близько $17 млн після повномасштабного вторгнення в Україну

Компанії Disney та Sony отримали 13,5 млн фунтів стерлінгів (близько $17 млн) у вигляді платежів від російського спільного підприємства після повномасштабного вторгнення в Україну, попри призупинення діяльності в країні-агресорі. З посиланням на The Telegraph, повідомляє Новое время.

Московська компанія, що відповідає за маркетинг і дистрибуцію фільмів у РФ, знятих двома студіями, виплатила дивіденди в розмірі 13,1 млн фунтів у березні 2022 року, через місяць після вторгнення Росії. Ще 440 тис. фунтів виплатили в період із липня до грудня 2023 року.

Гроші були виплачені московською компанією Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) лондонській компанії Eastern European Holdings (EEH), яка перебуває у спільному володінні Disney і підрозділу Sony Columbia Pictures.

Дивіденди були отримані в результаті бізнесу, який вівся до того, як студії оголосили про припинення своєї діяльності в Росії. Жодна з компаній зараз не веде в країні комерційних операцій, і немає формальних підстав стверджувати, що вони діяли неналежним чином або порушували будь-які санкції.

EEH була створена Disney і Sony у 2006 році і відповідала за випуск таких хітів, як Холодне серце і Людина-павук: Повернення додому в Росії. Disney і Sony вирішили закрити спільне підприємство в червні 2020 року, і дивіденди були виплачені в міру згортання діяльності в Росії.

Sony і Disney відмовилися від коментарів.

Раніше повідомлялося, що ексспівробітник Disney атакував сервіси компанії, щоб додати небезпечну брехню в меню.