Результати нового наступу ЗСУ на Курщині буде видно через кілька днів - Forbes

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Українські та російські війська чи не одночасно розпочали наступ у Курській області. Росіяни застосували бронемашини, але особливих успіхів не досягли. Водночас, українці рушили вперед на броньованих вантажівках і БМП, проти них кинули дрони з оптоволоконним управлінням. Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.﻿, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чи знали українці про прихід росіян? Чи знали росіяни про прихід українців? Важко сказати, і може минути кілька днів, перш ніж дим розсіється і стануть зрозумілими мотиви та результати" , - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що росіяни намагаються атакувати біля трьох населених пунктів на північо-західному фланзі - між селами Свердликового, Леонідове, Мала Локня. Орієнтовна довжина лінії зіткнень - близько 17 км.

ЗС РФ кинули в атаку морпіхів 155 та 810 бригад, десантників 106 дивізії. Крім того, залучити 40 одиниць бронетехніки. У Forbes зазначили, що ця російська атака є чи не найбільша з початку операції ЗСУ у Курській області.

"Тим часом українці рушили вперед біля села Бердин на північному виступі ЗСУ застосували броньовані вантажівки, бойові машини піхоти (гусеничні, колісні), бронемашини для розмінування. Щоб зупинити наступ, ЗС РФ кинули FPV-дрони, які керуються через волоконно-оптичні кабелі і тому не збиваються засобами РЕБ" , - пише Акс.

Він наголосив, що ЗСУ могли просунутись вперед на 3 км, та зауважив, що росіяни, ймовірно, отримають несподівано погані результати в Курській області.

"Незрозуміло, чи зможуть українці окопатися й утримати позиції, які здобули. Якщо українцям це вдасться, а у росіян буде невдача, різниця може стати несподіваною" , - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція Сил оборони України на Курщині буде важливою для будь-яких переговорів про завершення війни.