У Збройних силах створять окремий медичний підрозділ

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський підтримав концепцію Інтернаціонального легіону щодо створення окремого медичного підрозділу у Збройних силах України.﻿ З посиланням на медичну службу Інтернаціонального легіону ЗСУ у соцмережах, повідомляє Укрінформ.

Створення підрозділу військові Інтернаціонального легіону обговорювали на публічних заходах, конгресах, конференціях, в кабінетах міністерств, у спілкуванні з вищим командуванням та іншими військовослужбовцями.

Своє бачення і концепцію окремого медичного підрозділу вони представили на зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ й отримали підтримку.

Це дасть змогу організаційно масштабувати досвід медиків Інтернаціонального легіону і дозволить покращити надання медичної допомоги в зоні бойових дій.