У Збройних силах створять окремий медичний підрозділ
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський підтримав концепцію Інтернаціонального легіону щодо створення окремого медичного підрозділу у Збройних силах України. З посиланням на медичну службу Інтернаціонального легіону ЗСУ у соцмережах, повідомляє Укрінформ.
Створення підрозділу військові Інтернаціонального легіону обговорювали на публічних заходах, конгресах, конференціях, в кабінетах міністерств, у спілкуванні з вищим командуванням та іншими військовослужбовцями.
Своє бачення і концепцію окремого медичного підрозділу вони представили на зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ й отримали підтримку.
Це дасть змогу організаційно масштабувати досвід медиків Інтернаціонального легіону і дозволить покращити надання медичної допомоги в зоні бойових дій.
"Українські військовослужбовці заслуговують найкращої медичної допомоги. Для когось – це пафосні слова. Для нашого підрозділу – це тверде переконання, яке ми сповідуємо на службі щодня. Це наш принцип. Керуючись цим принципом, впродовж двох з половиною років наша медична служба навчала, проводила евакуацію, надавала допомогу на стабілізаційних пунктах у Харківській, Запорізькій, Донецькій областях", - ідеться у повідомленні.