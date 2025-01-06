Джерела в Силах оборони підтвердили відновлення наступальних дій на Курщині

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Наступальні дії у Курській області слід розглядати як намір відновити ініціативу щонайменше на оперативному рівні. З посиланням на джерела в Силах оборони, повідомляє Лівий берег.

Співрозмовники підтвердили фактичне відновлення наступальних бойових дій на російській території.

Росія тим часом продовжує стратегічну наступальну операцію на території північно-східних, східних та південно-східних областей України з основним завданнями щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а також розширення зони окупації в Харківській області та на півдні з одночасними діями щодо відсічі ЗСУ в Курській області. Також ворог продовжує щоденний ракетно-бомбовий терор проти цивільних об'єктів, зокрема з метою розхитати суспільно-політичну обстановку.

Українські підрозділи з 29 грудня по 4 січня завдали серії ударів по ворожих об'єктах на окупованій території та на території Росії. Зокрема, 29 грудня дрони атакували нафтопровід "Дружба" в Брянський області, уночі 30 грудня вдарили по нафтобазі в Смоленській області, 31 грудня кіберфахівці атакували ресурси нафтокомпанії "Лукойл", 2 січня Сили оборони вдарили по командному пункту ворога в Курській області.

Джерела в Силах оборони прогнозують, що ворог протягом наступного тижня продовжить спроби бити по обласних центрах та критичній інфраструктурі.