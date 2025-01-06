У Лукашенка заперечують вибачення перед Зеленським у перші дні вторгнення

Прессекретарка самопроголошеного президента Білорусі Наталя Ейсмонт заперечує, що Олександр Лукашенко вибачався перед главою України Володимиром Зеленським під час телефонної розмови, яка відбулася в перші дні повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.﻿﻿ Про це Ейсмонт сказала у коментарі російському виданню РБК, повідомляє Українська правда.

Спікерка Лукашенка підтвердила, що розмова із Зеленським у перші дні повномасштабного вторгнення РФ була. За її словами, вона відбулася "виключно завдяки емоційній реакції молодшого сина Лукашенка Миколи, у якого в телефоні був особистий контакт Зеленського".

"У чому була суть тієї розмови: наш президент насамперед говорив про те, що конфлікт розгорівся на території України, на території Зеленського, і саме йому через деякий час доведеться більше, ніж будь-кому відповідати за загибель людей! Саме тому наш президент закликав сісти за стіл переговорів, що і було зроблено: 3 раунди переговорів у Білорусі і потім Стамбул.

Жодних вибачень президент Білорусі Зеленському не приносив, з тієї простої причини, що вибачатися нам нема за що", – сказала прессекретарка білоруського диктатора.

Нагадаємо, в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману президент Володимир Зеленський розповів, що на другий-третій день повномасштабної війни самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в телефонній розмові вибачався за удари по Україні російських ракет із білоруської території і пропонував вдарити у відповідь по Мозирському нафтопереробному заводу.