У Зеленського очікують позитивних рішень щодо санкцій проти тіньового флоту РФ

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що очікує позитивних рішень стосовно тіньового флоту РФ. З посиланням на Єрмака у соцмережах, повідомляє Укрінформ.

«Тіньовий флот РФ – це не тільки інструмент обходу санкцій, а й засіб для здійснення диверсій проти НАТО. Санкційна група Макфола-Єрмака зробила максимум для того, щоб ще більше кораблів тіньового флоту потрапили під санкції. Очікуємо позитивних рішень» , – написав Єрмак.

Як повідомляли західні ЗМІ із посиланням на поінформовані джерела, адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити більше санкцій проти Росії, націлившись на її нафтові доходи за допомогою обмежень проти танкерів, які перевозять російську нафту.

Рада міністрів ЄС із закордонних справ 16 грудня ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії, який був раніше погоджений на рівні послів – постійних представників країн-членів при ЄС. Цей пакет санкцій, зокрема, включає нові заходи проти російського «тіньового флоту» – додаткових суден третіх держав, які здійснюють діяльність, спрямовану на сприяння або підтримку дій або політики, що підтримують війну Росії проти України.

Уряд Великої Британії 17 жовтня, запровадив обмежувальні заходи проти ще 18 російських нафтових танкерів та чотирьох СПГ-танкерів.