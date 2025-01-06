У Єврокомісії не фіксують зростання цін після зупинки транзиту газу з РФ

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Європейська комісія не зафіксувала різких стрибків цін на газ у Європейському Союзі після того, як Україна припинила транзит російського газу на територію ЄС.Про це на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, повідомляє Європейська правда.

Ціни на газ у Європі залишаються стабільними, незважаючи на припинення транзиту російського газу через Україну, констатували у Єврокомісії.

"Ми не спостерігали стрибків цін у новому році" , – повідомила речниця, і нагадала, що минулого тижня відбулася зустріч Координаційної групи ЄС з газових питань, яка дійшла висновку про "відсутність проблем щодо безпеки постачання газу в ЄС у 2025 році".

"Фундаментальні ринки залишаються стабільними" , – наголосили у Європейській комісії.

У той самий час речниця нагадала, що "ми входимо у найхолодніший місяць року", і тому Єврокомісія буде продовжувати тримати ситуацію з забезпеченням газом держав-членів під контролем, "і так само моніторити ціни".