Працедавці вимагають від НКРЕКУ скасувати підвищення тарифу на передачу електроенергії

Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулася до голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) Юрія Власенка з вимогою невідкладно скасувати своє рішення про збільшення на 30% тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго" з 528,57 до 6,23 грн/МВт-год (+30%), повідомляє Цензор.НЕТ.

Свою вимогу ФПУ пояснює тим, що рішення Нацкомісії є необґрунтованим, непрозорим й призведе до втрат української економіки.

"Це рішення не лише економічно необґрунтоване, але й суперечить принципам відкритості та прозорості. Остаточне затвердження постанови щодо підвищення тарифу було заплановано на 10 грудня 2024 року. Однак, під час самого засідання, це питання було знято з розгляду без пояснення причин такого рішення та без конкретизації дати проведення засідання Регулятора, під час якого воно буде розглядатися.

Засідання НКРЕКП, на якому було затверджено тариф на послуги з передачі електричної енергії відбулося 19 грудня. Варто наголосити, що інформація про проведення такого засідання була оприлюднена на сайті НКРЕКП лише за кілька годин до початку. Це фактично позбавило громадськість та бізнес можливості належним чином підготуватися. Такий підхід грубо порушує принципи відкритості й прозорості, а також викликає серйозні сумніви щодо об’єктивності ухваленого рішення" , - йдеться у листі ФРУ до Власенка.

Окрім вимоги скасувати рішення, у Федерації висловили сумніви щодо коректності розрахунків в основі нового тарифу й вимагають від НКРЕКП організувати повноцінні публічні обговорення цього питання за участю всіх зацікавлених сторін. ФРУ наполягає на тому, щоб засідання щодо зміни тарифів мають проводитись не раніше, ніж через тиждень після публікації порядку денного та відповідного проєкту постанови.

У ФРУ застерігають, що зростання тарифу на передачу електричної енергії на 30 % призведе до погіршення конкурентоспроможності української продукції, падіння виробництва, зниження податкових надходжень й до негативних соціально-економічних наслідків.

Нагадаємо, НКРЕКП ухвалила рішення про збільшення тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго" з 528,57 до 686,23 грн/МВт·год. Раніше у Федерації роботодавців України заявили, що витрати бізнесу від підвищення тарифу на передачу електроенергії зростуть на 13 млрд грн. У Національній асоціації добувної промисловості назвали рішення НКРЕКП непрозорим та необґрунтованим.