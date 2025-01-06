У Варшаві водій збив 14-річного українця: хлопець помер у лікарні

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Смертельна аварія трапилася у Варшаві минулої пʼятниці, 3 січня, близько 17.00. На пішохідному переході водій мікроавтобуса збив пішохода. Після наїзду він не зупинився і поїхав з місця ДТП, повідомляє Радіо Свобода.

Першим допомогу хлопцю надав перехожий – військовий.

Постраждалого забрали до лікарні, утім у результаті серйозних травм голови та грудної клітини хлопець помер у лікарні.

Сьогодні, 6 січня, в окружній прокуратурі Варшави повідомили, що загиблий хлопець – 14-річний українець.

"Постраждалий є громадянином України. Зловмисник – громадянин Польщі. Після скоєного підозрюваний сховав мікроавтобус на околицях Варшави. Там він споживав алкоголь із одним з членів родини" , – повідомив під час пресконференції речник окружної прокуратури у Варшаві Пйотр Скіба.

На запитання кореспондентки Радіо Свобода, чи загиблий хлопець воєнний біженець, Пйотр Скіба повідомив, що "це стане відомо завтра, після того, як правоохоронці поспілкуються із мамою жертви аварії".

43-річного водія затримали наступного для після аварії, у суботу 4 січня у стані алкогольного сп’яніння. Відомо, що Анджей К. є працівником курʼєрської служби. За інформацією прокуратури, "він вже мав судимості, зокрема, за зберігання наркотиків, а також за допомогу іноземцям у нелегальному перетині кордону".

Також речник прокуратури повідомив, що "прокурор направить до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Водію інкримінують дві статті – скоєння ДТП зі смертельними наслідками та втеча з місця події, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 20 років.

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