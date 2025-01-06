В Україні розширили перелік осіб на безоплатну правову допомогу: кого це стосується

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4133-IX, який розширяє перелік осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить закон № 4133-IX.

У статті 14 закону додано новий пункт, який передбачає, що право на безоплатну правову допомогу отримують потерпілі від кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання або мовних ознак.

Таким особам надаватимуться правничі послуги, передбачені пунктами 2 та 3 частини другої статті 13 цього закону, у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за фактом вчинення таких злочинів.

Окрім цього, в інших статтях закону проведено технічні коригування, щоб узгодити нововведення. Нові положення почнуть діяти через рік після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Цей закон є важливим кроком до забезпечення прав постраждалих від злочинів на ґрунті ненависті. Це сприятиме посиленню правового захисту найбільш вразливих категорій населення, підтримці рівності та боротьбі з дискримінацією в суспільстві.

Основне про проект закону

Проект закону №11456 про внесення змін до закону "Про безоплатну правничу допомогу" щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, було зареєстровано у Верховній Раді 30 липня 2024 року.

1 серпня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.