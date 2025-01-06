За добу понад 100 боїв: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронті

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

На фронті від початку доби, 6 січня, відбулося 108 бойових зіткнень. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах Орішанки та Удів, НАРами по Граніву Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмових дії неподалік Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Два боєзіткнення закінчилось, ще одне - триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів поблизу Надії, Першотравневого та Макіївки. Боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку авіація ворога завдала ударів по Сіверську, застосувавши сім КАБів. Противник один раз атакував наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають три спроби окупантів просунутись вперед в районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок. По Ступочкам російські загарбники запустили 24 НАР.

На Торецькому напрямку противник двічі атакував неподалік Щербинівки. Ударів авіабомбами зазнали Катеринівка, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, чотири боєзіткнення - досі тривають. Авіаудару зазнав Олександропіль.

Сьогодні на Курахівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Шість боїв завершено, ще один продовжуються дотепер. Андріївка зазнала удару КАБами.

На Времівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції наших військ біля Костянтинополя та Костянтинопольського. Один бій точиться дотепер. Ворог завдав авіаційногор удару НАРами в районі Новополя.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував наших захисників у напрямку Новоданилівки. Противник завдав авіаудару некерованими ракетами Степногірську.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області українські оборонці відбили 17 атак загарбників, ще 45 боєзіткнень тривають.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 798 тисяч окупантів.

Зокрема, за минулу добу втрати армії РФ склали ще 1550 окупантів. Також Сили оборони знищили 14 танків, 45 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи та іншу техніку ворога.