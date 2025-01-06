Лубінець розповів про домовленість з РФ щодо обміну полоненими у 2025 році

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець каже про наявність попередньої домовленості з Росією про те, що у 2025 році обміни військовополоненими будуть систематичними, з пріоритетністю щодо тяжкохворих і тяжкопоранених, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв омбудсман в інтервʼю для телеканалу "Рада", цитує його Telegram-канал.

"Наразі є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених.

Також попередньо домовились, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою МКЧХ. Ми побачимо, чи російська сторона дотримається свого слова".

Що передувало:

Як повідомляв Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, у 2024 році було проведено 11 обмінів з російською стороною і звільнено 1358 громадян України.