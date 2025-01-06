Прем'єр Канади Трюдо оголосив про плани піти у відставку

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про плани піти у відставку. Глава канадського уряду залишить посаду на фоні наростаючої кризи, через яку він втратив підтримку всередині своєї Ліберальної партії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить його прес-конференція.

"Я маю намір піти у відставку як партійний лідер. І як прем'єр-міністр після того, як партія обере свого наступного лідера в ході жорсткого, загальнонаціонального змагального процесу" , - заявив він.

За його словами, вчора він попросив розпочати цей процес.

"Країна заслуговує на реальний вибір на наступних виборах, і мені стало ясно, що якщо мені доведеться вести внутрішні баталії, я не зможу бути найкращим варіантом" , - додав Трюдо.

Чому Трюдо оголосив про відставку

Джастін Трюдо очолює уряд з 2015 року. Але його популярність різко впала через рекордну інфляцію, підвищення цін на продукти, гостру житлову кризу та втому виборців. Нещодавні опитування засвідчили, що у правлячої Ліберальної партії рейтинг на рівні 16%, що є найгіршим показником за понад 100 років. Опозиційні консерватори, навпаки, вийшли на перше місце в електоральних симпатіях.

Раніше стало відомо, що саме в понеділок, 6 січня, Трюдо оголосить про намір піти у відставку. Про це повідомила газета Toronto Star із посиланням на високопоставлене джерело.

За даними Globe and Mail, він залишить посаду лідера Ліберальної партії, яку очолював майже 10 років. Газета з посиланням на джерела також зазначила, що оскільки Трюдо виступить із заявою до надзвичайного засідання членів його партії в середу, "не схоже, що його змусили піти власні депутати.

Коли будуть нові вибори

Минулого тижня залишалося неясно, чи залишиться Трюдо на посаді, поки Ліберальна партія не визначиться з новим лідером. Організація перегонів серед лібералів зазвичай займає місяці, і навіть якщо партія прискорить процес, навряд чи прем'єр залишить посаду найближчим часом, припускали в The Guardian.

Але опитування показують, що ліберали можуть серйозно програти консерваторам на виборах, які мають відбутися до кінця жовтня 2025 року. Крім того, є варіант із достроковими виборами, оскільки велика ймовірність, що вотум недовіри його уряду можуть винести на голосування в парламенті наприкінці березня.

Заклики до відставки Трюдо посилилися в грудні після того, як він спробував понизити в посаді міністра фінансів Христю Фріланд через критику його пропозицій збільшити витрати. Натомість Фріланд залишила кабінет міністрів і звинуватила прем'єра в "політичних хитрощах".

23 грудня десятки депутатів-лібералів погодилися, що в цій ситуації Трюдо має піти у відставку. Вони представляють найбільш густонаселену в країні провінцію Онтаріо, яка є електоральною основою партії. Це вказує на те, що ядро лібералів відмовилося від Трюдо.

Багато канадських спостерігачів чекають, що вибори будуть призначені на весну. Лідер консерваторів П'єр Пуальєвр закликає до негайних виборів, оскільки "уряд Канади сам по собі втрачає контроль".

Нагадаємо, 2025 року розпочалося головування Канади у "Великій сімці" (G7). Президент України Володимир Зеленський розраховує, що канадське головування допоможе досягти справедливого миру з Російською Федерацією.

За час повномасштабної війни Джастін Трюдо показав себе одним із найприхильніших друзів України на Заході. У нещодавній розмові Зеленський запропонував йому збільшити фінансування виробництва української зброї.