Темпи евакуації сповільнилися: у Покровську залишається понад 7 тис цивільних
Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявив, що у Покровську Донецької області зараз проживає приблизно 7,3 тис. людей, повідомляє Ділова столиця.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
За його словами, процес евакуації триває, однак його темпи сповільнилися. Добряк зазначив, що безпекова ситуація в районі міста ускладнюється через інтенсивні обстріли артилерією, застосування керованих авіабомб і FPV-дронів. У середньому за добу вдається евакуювати від п'яти до 10 людей, зазначив він.
Також Добряк розповів, що в місті внаслідок обстрілів із дронів було пошкоджено комунальну техніку, зокрема сміттєвози й водовозки. Ця проблема триває вже сім тижнів, додав він.
Начальник Покровської МВА наголосив, що в місті залишилося небагато магазинів і кілька аптек, які й далі працюють. Також він згадав про наявність деяких спеціалістів територіального центру, які допомагають переконувати людей похилого віку покинути громаду.