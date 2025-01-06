Темпи евакуації сповільнилися: у Покровську залишається понад 7 тис цивільних

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Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявив, що у Покровську Донецької області зараз проживає приблизно 7,3 тис. людей, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, процес евакуації триває, однак його темпи сповільнилися. Добряк зазначив, що безпекова ситуація в районі міста ускладнюється через інтенсивні обстріли артилерією, застосування керованих авіабомб і FPV-дронів. У середньому за добу вдається евакуювати від п'яти до 10 людей, зазначив він.

Також Добряк розповів, що в місті внаслідок обстрілів із дронів було пошкоджено комунальну техніку, зокрема сміттєвози й водовозки. Ця проблема триває вже сім тижнів, додав він.

Начальник Покровської МВА наголосив, що в місті залишилося небагато магазинів і кілька аптек, які й далі працюють. Також він згадав про наявність деяких спеціалістів територіального центру, які допомагають переконувати людей похилого віку покинути громаду.