Прокуратура розпочала розслідування через розстріл українських полонених на донеччині

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Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розстрілу українських військових у Донецькій області, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як зазначили у прокуратурі, за оперативними даними, 3 січня 2024 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка Волноваського району окупанти захопили двох військовослужбовців ЗСУ.

Полонених вивели з бліндажу під прицілом автоматів і розстріляли впритул у голову. Росіяни, для впевненості у їхній смерті, зробили ще кілька пострілів.

"Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевських конвенцій та класифікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння" , - повідомили у прокуратурі.

Розстріл українських військових

Сьогодні вдень омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомив, що російські солдати розстріляли українських військових у Донецькій області. Інцидент стався неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області.

Нагадаємо, що однією з наймасовіших страт став розстріл 16 українських військових на Покровському напрямку. Правоохоронці вже встановили підрозділ окупантів, які могли здійснити страту.