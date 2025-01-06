Словаччина заявила про зрив зустрічі з Україною та ЄС щодо транзиту газу

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Уряд Словаччини заявив, що Європейська комісія скасувала зустріч словацької та української делегацій з представниками ЄК, яка мала відбутися у Брюсселі у вівторок, 7 січня, стосовно транзиту російського газу, повідомляє Європейська правда.

Про це словацький уряд повідомив у коментарі агентству TASR.

Зазначається, що зупинка транзиту газу до Словаччини повинна була стати одним з головних питань порядку денного тристоронньої зустрічі у Брюсселі у вівторок.

"З огляду на той факт, що українська сторона не братиме участі в завтрашніх переговорах, Європейська комісія вирішила скасувати зустріч. Однак ЄК у співпраці із зацікавленими сторонами шукає альтернативну дату, коли зустріч могла б відбутися", – додали в уряді Словаччини.

Контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.

Він також погрожував припинити постачання електроенергії або скоротити допомогу біженцям з України у Словаччині у відповідь.