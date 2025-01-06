Головному митнику України повідомили про підозру: "забув" задекларувати майно

НАБУ і САП повідомили в.о. голови Державної митної служби Сергію Звягінцеву про підозру в недостовірному декларуванні, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру виконувачу обов’язків Голови Державної митної служби України в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей… Дії посадовця кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України" , — йдеться в повідомленні.

Під час розслідування було встановлено, що у деклараціях за 2021 – 2023 роки чиновник не вказав у декларації відомості про житловий будинок площею 236,8 кв. м. та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований. Указана нерухомість, загальна вартість якої сягає понад $100 тис., була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина.