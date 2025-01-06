У Молдові вважають, що кінцева мета кризи у Придністров'ї – це вплив на Україну

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Очільник уряду Молдови Дорін Речан вважає, що за енергетичною та гуманітарною кризою у Придністров’ї стоїть військова мета Кремля, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив під час кризового брифінгу 6 січня у Кишиневі.

Прем’єр Молдови, який почав виступ за слів вдячності на адресу ЗСУ та України тза захист Молдови та й всієї Європи, наголосив, що нинішня енергетична криза у Придністров’ї є штучно створеною. Саме цим він пояснює те, що де-факто влада регіону, попри погіршення ситуації, не зацікавлена у підтримці.

"Кишинів запропонував допомогу, але ця пропозиція була відкинута, оскільки Росії потрібна штучно створена гуманітарна криза", – повідомив він.

"Росія контролює Придністров’я, і вони не дозволяють нікому допомагати придністровському регіону", – додав прем’єр.

Речан деталізував попередні заяви уряду Молдови про те, що енергокриза є частиною масштабного плану РФ.