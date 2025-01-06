Росія втратила понад 1,5 млн працездатних громадян через війну - розвідка

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У Росії 2025 року очікується посилення дефіциту кадрів на трудовому ринку. Країна-агресор вже втратила понад 1,5 млн працездатних громадян, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

Згідно з інформацією розвідки, цього року на ринку праці в Росії через війну очікується:

уповільнення темпів зростання заробітних плат;

збереження рівня безробіття на поточному рівні;

посилення дефіциту кадрів.

"Через війну російська економіка вже втратила від 1,5 до 1,7 млн працездатних громадян" , - уточнили в СЗР.

Там додали, що негативним є прогноз щодо розвитку ситуації на трудовому ринку РФ у довгостроковій перспективі - до 2045 року ринок праці скоротиться на 7-10 млн осіб з поточних 76 млн зайнятих громадян.

"Погіршення ситуації на ринку праці призводить до поглиблення стагфляційних процесів у російській економіці - підвищення рівня інфляції через зростання зарплат, зниження рівня виробництва, банкрутств низки підприємств" , - додали в розвідці.

У СЗР підкреслили, що дефіцит працездатного населення - це одна з причин, чому в Росії влада не оголошує мобілізацію.

Нагадаємо, раніше Центр нацопору повідомляв про те, що в тимчасово окупованому Криму виникла дуже складна ситуація на ринку праці.

Як пояснили в ЦНС, люди масово залишають Крим через страх, що бойові дії збільшаться.