Зеленський назвав втрати російських військ за час операції у Курській області

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За час операції Сил оборони України на території Курської області російська армія втратила понад 38 тисяч військових, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів - тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч - безповоротно", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що росіяни перекинули у Курську область свої сильні підрозділи. Також там задіяні солдати з Північної Кореї.

"Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя, - наголосив президент.

Операція ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, ще влітку українським захисникам вдалося прорвати кордон і зайти на територію Курської області. Відтоді вони продовжують утримувати під контролем російські території.

Для того, щоб витіснити українських воїнів, росіяни навіть залучили до боїв солдатів КНДР, які зазнають величезних втрат.

Днями президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія втратила до батальйону північнокорейських солдатів у Курській області за два дні.

Також вчора повідомлялося, що Сили оборони атакували росіян в Курській області на кількох напрямках.