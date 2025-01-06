Карпати накрив шторм: туристів закликають утриматися від походів у гори

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Рятувальники попередили про сильний вітер у Карпатах 6-7 січня з поривами до 40 м/с на високогір'ї. Туристів закликають утриматися від походів у гори, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДСНС.

Як повідомляється, до кінця доби 6 січня, вночі та вранці 7 січня пориви вітру на Прикарпатті 17-22 м/с.

Сильний вітер у Карпатах - 25 м/с, на високогір'ї Карпат 40 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Рятувальники наполегливо закликають не ходити у гори.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту" , - попередили у ДСНС.

Погода в Україні

Погода у січні 2025 погода буде тепліше, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 0...-3 градусів, що на 1,5-2 градусів вище за норму. На Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях - 0...+2 градусів.

Додамо, що зважаючи на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не занадто суворою.