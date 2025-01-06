Макрон: Ядерна програма Ірану наближається до точки неповернення

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Ядерна програма Ірану наближається до своєї точки неповернення і країна має об'єми ядерного палива, яких буде достатньо для кількох боєголовок, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в Парижі під час виступу перед послами Франції з посиланням на Вloomberg.

"Прискорення ядерної програми (Ірану) веде нас дуже близько до переломної точки" , — сказав він та попередив, що ядерна програма країни знаходиться на потенційно незворотному курсі, наближаючись до точки неповернення.

За його словами, Іран має достатньо матеріалу, щоб створити кілька ядерних боєголовок, якщо уряд в Тегерані ухвалить політичне рішення.

Звертаючи увагу на підтримку Іраном Росії у війні проти України, Макрон назвав Іран найбільшою стратегічною та безпековою проблемою для Європи та її союзників.