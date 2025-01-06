У Генштабі підбили підсумки п'ятимісячної операції ЗСУ у Курській області

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Збройні сили України вже п'ять місяців проводять операцію у Курській області. Це змушує росіян перекидати значні сили на цей напрямок, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, за п'ять місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога на цьому напрямку склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч - убитими.

Там також розповіли, що операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року та стала черговим етапом протистояння російській агресії. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію РФ.

Головною ціллю операцію було не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони". Також вона змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.

"Росія була змушена терміново просити допомогу у Північної Кореї, яка направила до рф майже 12 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч із них уже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність" , - нагадали у Генштабі.

Українські воїни знищили:

104 танки;

575 бойових броньованих машин;

1 104 одиниці автомобільної техніки;

330 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 вертольоти;

859 безпілотників;

32 одиниці спеціальної техніки.

Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

Операція у Курській області

Операція мала на меті послабити бойові можливості противника та змусити його перенаправити ресурси на захист власних територій. Ураження військових об’єктів у прикордонних регіонах Росії також підсилює тиск на Кремль, демонструючи вразливість його тилових позицій та нездатність захистити власну інфраструктуру.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія втратила до батальйону північнокорейських солдатів у Курській області за два дні.