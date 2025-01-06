Сікорський: на Європу незабаром можуть сильно натиснути для укладання угоди з Москвою

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Європа незабаром може опинитися під сильним тиском. Мета такого тиску полягатиме в досягненні угоди з Москвою, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в соцмережі X.

"Незабаром на нас можуть чинити сильний тиск з метою досягнення угоди з Москвою. Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Звичайно, не на просту угоду, яка дасть змогу Москві відновитися" , - підкреслив Сікорський.

Він уточнив, що Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери, а Росія - набагато слабша, ніж вважає багато європейців.

Глава МЗС звернув увагу, що Україна заслуговує на мир, але "це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція".

"Ми не повинні встановлювати жорсткі часові обмеження на нашу підтримку: це підштовхне Росію до продовження бойових дій. Замість цього ми повинні зробити все можливе, щоб поліпшити позиції Києва в майбутніх переговорах" , - додав він.

До речі, раніше WSJ писало, що Трамп хоче, щоб Європа відправила своїх миротворців в Україну і зіграла головну роль у забезпеченні безпеки для країни.

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, 20 січня відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа.

Політик уже неодноразово наголошував, що він хоче завершити війну Росії проти України. За його словами, це буде ключовим пріоритетом зовнішньої політики США.

Сам президент України Володимир Зеленський визнавав, що Трамп може бути вирішальним для завершення війни, оскільки він здатен зупинити російського диктатора Володимира Путіна.