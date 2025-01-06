На фронті майже дві сотні боїв: найактивніше на трьох напрямках

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Від початку доби 6 січня на фронті відбулось 199 бойових зіткнень. Найбільше боїв на Курському, Покровському та Курахівському напрямках.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу станом на 22:00 6 січня.

"Російські загарбники завдали 48 авіаударів, застосувавши 57 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 837 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник тричі проводив штурми позицій наших оборонців у районах Синьківки, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано чотири бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок, всі атаки були зупинені.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Щербинівки та Торецька.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 40 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 25 разів атакував наші позиції поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного, два бої продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 13 наступальних дій неподалік Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Новоданилівки. Степногірськ ворог атакував НАРами.

На Придніпровському напрямку агресор один раз безрезультатно атакував позиції наших військ.

У Курській області українські захисники відбили 44 ворожих атаки, ще 42 боєзіткнення тривають дотепер.