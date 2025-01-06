Російські війська 50 разів обстріляли Сумську область, є постраждалий

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Російська армія протягом доби 6 січня 50 разів обстріляла Сумську область, постраждала людина, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 169 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

У Білопільській громаді через скидання ВОГ з БПЛА поранено 1 цивільну особу.

У Середино-Будській громаді через мінометний обстріл та атаку FPV-дронів пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль.

У Миропільській громаді ворог бив з РСЗВ. Пошкоджено 2 житлових будинки.