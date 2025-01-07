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DeepState: Окупанти захопили три населені пункти на Харківщині та Донеччині

DeepState: Окупанти захопили три населені пункти на Харківщині та Донеччині
Фото: wikimedia.org

У ніч проти 7 січня аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували село Лозова Ізюмського району Харківської області, а також населені пункти Іванівка і Шевченко на Донеччині, повідомляє Українська правда.

"Ворог окупував Лозову і намагається просунутися до Нової Кругляківки", – йдеться у повідомленні.

У повідомленні DeepState посилаються на опубліковане Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським відео, на якому відображене ураження російської колони, яка проводила штурмові дії за 2.05 км східніше Нової Кругляківки.

"Після певного затишшя відбувається активізація ворога на різних ділянках", – додають у повідомленні.
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Лозова на Харківщині. Мапа: DeepState

Довідково: Лозова – село в Україні, у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області. Населення становить 131 осіб. До 2020 орган місцевого самоврядування – Богуславська сільська рада.

Загальна чисельність мешканців населених пунктів Лозівської міськради – 69 801 особа.

Пізніше DeepState опублікував оновлену карту, додавши інформацію про ще два окупованих населених пункти.

"Ворог окупував Лозову, Іванівку (Донецької області – ред.), Шевченко (Донецької області – ред.), а також просунувся у Торецьку (Донецької області – ред.). Уточнюється лінія зіткнення в Торецьку та біля Бердина (Курської області РФ)", – зазначили у DeepState.
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Населений пункт Іванівка на Лиманському напрямку (Донецька область). Мапа: DeepState
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Ситуація на Курахівському напрямку станом на 7 січня, згідно з мапою DeepState

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