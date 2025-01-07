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Курс валют НБУ на 7 січня

Курс валют НБУ на 7 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 7 січня 2025 року

Курс долара , порівняно з 6 січня, зріс на 11 коп. до 42.1959 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 57 коп. до 43.9091 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 67 коп. до 52.8862 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 49 коп. до 46.7804 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.3211 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 42.195 900+0.107
EUR Євро 43.909 100+0.5744
GBP Фунт стерлінгів 52.886 200+0.6665
CHF Швейцарський франк 46.780 400+0.4882
PLN Польський злотий 10.321 100+0.1807

Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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