Курс валют НБУ на 7 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 7 січня 2025 року
Курс долара , порівняно з 6 січня, зріс на 11 коп. до 42.1959 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 57 коп. до 43.9091 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 67 коп. до 52.8862 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 49 коп. до 46.7804 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 10.3211 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|42.195 900
|EUR
|Євро
|43.909 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.886 200
|CHF
|Швейцарський франк
|46.780 400
|PLN
|Польський злотий
|10.321 100
Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.