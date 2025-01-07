Курс валют НБУ на 7 січня

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Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 7 січня 2025 року

Курс долара , порівняно з 6 січня, зріс на 11 коп. до 42.1959 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 57 коп. до 43.9091 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 67 коп. до 52.8862 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 49 коп. до 46.7804 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.3211 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 42.195 900 EUR Євро 43.909 100 GBP Фунт стерлінгів 52.886 200 CHF Швейцарський франк 46.780 400 PLN Польський злотий 10.321 100

Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.