Землетрус у Тибеті: вже відомо про понад 50 загиблих

Землетрус магнітудою 7,1 бала було зафіксовано в Тибетському автономному районі КНР біля кордону з Непалом та Індією. Вже відомо про понад 50 загиблих.﻿ Про це повідомляє агентство Сіньхуа, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними ЗМІ, в результаті землетрусу загинули щонайменше 53 людини, ще понад 60 - отримали поранення. На місці тривають рятувальні операції, тому кількість постраждалих може збільшитися. Близько 1500 пожежників і рятувальників були задіяні для пошуку людей з-під завалів.

В результаті землетрусу у регіоні зафіксовано серйозні пошкодження в регіоні, які призвели до значних матеріальних втрат.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився за 181 км на північ від індійського міста Дарджилінг, приблизно за 87 км на північний схід від Евересту. Землетрус стався о 09:05 ранку за місцевим часом.

Землетруси у Тибеті

Тибет, розташований на Тибетському плато, є сейсмічно активною зоною через тектонічні процеси, що виникають внаслідок зіткнення Євразійської та Індійської тектонічних плит. Це зіткнення створило Гімалаї і призвело до регулярних землетрусів у регіоні. Землетруси в Тибеті часто мають значну силу і можуть завдавати серйозної шкоди населенню та інфраструктурі, зокрема в гірських районах, де зсуви та обвали стають додатковими небезпеками.

Одним із найпотужніших землетрусів у регіоні був землетрус 1950 року в Тибеті та сусідньому Ассамі (Індія), магнітудою 8,6. Це один із найсильніших землетрусів ХХ століття, який призвів до численних жертв і значних руйнувань. Згодом у Тибеті фіксувалися й інші потужні сейсмічні поштовхи, які руйнували будівлі, викликали лавини та змушували місцеве населення шукати тимчасового прихистку.