Макрон пояснив, чому армія Франції залишає країни Африки

Франція допомагала суверенним африканським державам, проводячи антитерористичні операції проти джихадистів, однак її армія залишає ці країни, оскільки не хоче допомагати хунтам, які прийшли до влади за підтримки Росії. Таку позицію своєї країни озвучив у понеділок на щорічній конференції послів у Парижі президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Укрінформ.

"Ми пішли, тому що там були перевороти, і тому що ми були там на прохання суверенних держав, які попросили Францію прийти. Однак Франції більше не було місця там, оскільки ми не є помічниками путчистів" , - пояснив Макрон.

На його думку, Франція не відступає в Африці, вона просто "прозріває та реорганізується"

Нагадаємо, Франція вже десять років бере участь у військових операціях у Сахелі для боротьби із джихадистами, пов'язаними з "Аль-Каїдою" або угрупованням "Ісламська держава". За цей час там загинули п'ятдесят вісім французьких солдатів.

Однак вона була змушена вивести свої війська з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру в період з 2022 по 2023 рік після того, як до влади в цих трьох країнах прийшли військові хунти, які зблизилися з Росією.

Наприкінці грудня перший контингент французьких солдатів також залишив Чад, невдовзі французька армія має вийти і з Сенегалу, чий президент заявив раніше, що перебування іноземних військ в країні несумісне з її суверенітетом.

"Ми запропонували главам африканських держав реорганізувати нашу присутність. І це добре, тому що світ змінюється, і ми повинні прийняти це нове партнерство з континентом" , - зазначив Макрон.

Водночас він наголосив, що африканські лідери "забули подякувати" за все, що Франція зробила для них з 2013 року.

"Жоден з них не зміг би керувати суверенною країною без цього втручання. Тож це несерйозно, це прийде з часом" , - підкреслив він.

Як повідомлялось, Франція передала свою першу військову базу в рамках виведення своїх збройних сил з Чаду.Чад був ключовою ланкою військової присутності Франції в Африці і її останнім плацдармом в регіоні Сахеля після вимушеного виведення французьких військ з Малі, Буркіна-Фасо і Нігеру після низки військових переворотів.