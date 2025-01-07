Росія вже втратила на війні 800 тисяч вбитими і пораненими – Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 800 тисяч військових вбитими та пораненими. Зокрема за минулу добу втрати серед солдатів склали 1970 осіб. Також РФ втратила 25 бронемашин, 45 артсистем та 10 танків.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 800 010 (+1970) осіб ліквідовано;
- танків - 9710 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 20 189 (+25) од.;
- артилерійських систем - 21 710 (+45) од.;
- РСЗВ - 1260 (+2) од.;
- засоби ППО - 1038 (+4) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 21 708 (+83) од.;
- крилатих ракет - 3014 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 33 226 (+170) од.;
- спеціальної техніки - 3681 од.