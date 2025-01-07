Росія вже втратила на війні 800 тисяч вбитими і пораненими – Генштаб

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З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 800 тисяч військових вбитими та пораненими. Зокрема за минулу добу втрати серед солдатів склали 1970 осіб. Також РФ втратила 25 бронемашин, 45 артсистем та 10 танків.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.25 орієнтовно склали: