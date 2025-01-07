Повітряні сили: ППО збила майже 40 безпілотників, ще 10 – локаційно втрачені
У ніч на 7 січня російські війська запустили по Україні "Шахеди" та безпілотники-імітатори. Сили протиповітряної оборони збили 28 дронів, ще 10 – локаційно втрачені (з них три – полетіли у Росію).
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом росіяни запустили 38 ударних та імітаційних безпілотників з напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 28-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано.
10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії", – йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.