Сили спецоперацій ліквідували понад 10 військових КНДР на Курщині

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Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї у Курській області РФ, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що під час виконання спеціальних дій воїни ССО "задвохсотили" п’ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів.

Після бою оператори ССО провели огляд тіл військових КНДР та їхніх особистих документів. У одного з них був автомат з каліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція "Азарт" та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу, кажуть спецпризначенці.

Серед іншого північнокорейський військовий мав при собі лист звернення до партії.