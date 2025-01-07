У Миколаєві мобілізували заброньованого працівника : у ТЦК прокоментували інцидент

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У Миколаєві мобілізували співробітника підприємства ТОВ "АТФ "АГРО-ДІЛО", попри те, що він був заброньований від мобілізації, повідомляє Дзеркало тижня.

На цей інцидент звернув увагу голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Натомість у відповіді народному депутату Миколаївський обласний центр комплектування та соціальної підтримки вказав, що діяв у межах чинного законодавства.

Мобілізація заброньованого

Федієнко вказав, що ситуація підриває довіру до системи бронювання. Він додав, що ТЦК тепер може анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства.

"Тепер така людина не може бути демобілізована, що ставить під загрозу роботу підприємства. Це також ставить під сумнів ефективність системи бронювання. Ви можете поставити зарплату хоч сто тисяч, але ви не зможете убезпечити вашого працівника від подальшої мобілізації", – наголосив Федієнко.

Позиція ТЦК

Після цього у Миколаївському ТЦК заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, а мобілізація заброньованого працівника пов'язана з технічними проблемами документообігу.

У ТЦК пояснили, що 5 листопада 2024 року вони отримали розпорядження від Миколаївської районної військової адміністрації щодо скасування мобілізаційних завдань для низки підприємств, серед яких було і ТОВ "АТФ "АГРО-ДІЛО".

"Відповідно до Постанови КМУ №76, у разі скасування мобілізаційного завдання відстрочка підлягає автоматичному анулюванню через Єдиний державний реєстр призовників", – зазначили у ТЦК.

Водночас у ТЦК визнали, що підприємство раніше було включено до переліку критично важливих для економіки та життєдіяльності населення в особливий період, але цей фактор не був врахований.

Миколаївський обласний ТЦК ініціював службову перевірку щодо посадовців, відповідальних за анулювання бронювання.