Умєров призначив екс-міністра інфраструктури Кубракова своїм радником

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Міністр оборони Рустем Умєров призначив екс-міністра інфраструктури та регіонального розвитку Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Із посиланням на прес-службу відомства, повідомляє Ліга.net.

Умеров вважає, що досвід Кубракова на посадах віце-прем'єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника Укравтодору допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних Силах України.