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Умєров призначив екс-міністра інфраструктури Кубракова своїм радником

Умєров призначив екс-міністра інфраструктури Кубракова своїм радником
Фото: Алекснадр Кубраков/Facebook

Міністр оборони Рустем Умєров призначив екс-міністра інфраструктури та регіонального розвитку Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Із посиланням на прес-службу відомства, повідомляє Ліга.net.

Умеров вважає, що досвід Кубракова на посадах віце-прем'єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника Укравтодору допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних Силах України.

"Упевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності" , – каже глава Міноборони.

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