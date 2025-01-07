Умєров призначив екс-міністра інфраструктури Кубракова своїм радником
Міністр оборони Рустем Умєров призначив екс-міністра інфраструктури та регіонального розвитку Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Із посиланням на прес-службу відомства, повідомляє Ліга.net.
Умеров вважає, що досвід Кубракова на посадах віце-прем'єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника Укравтодору допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних Силах України.
"Упевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності" , – каже глава Міноборони.