Стартувало онлайн-голосування до Громадської антикорупційної ради при Міноборони

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7 січня 2025 року стартувало онлайн-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони, яке триватиме до 21:00. З посиланням на прес-службу Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Взяти участь можуть усі громадяни України, які на момент голосування перебувають на території країни. Аутентифікація відбувається з використанням сервісу BankID або Дія.Підпису.Кожен виборець має право проголосувати один раз у межах визначеного часу. Зараховуватимуться голоси, віддані за кандидатів з 09:00 до 21:00. Обрано буде 15 представників із 40 учасників" , - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 грудня 2024 року з 9:00 до 21:00 розпочалися вибори до Громадської Антикорупційної Ради при Міністерстві оборони.

Однак згодом інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України було перенесено на 7 січня 2025 року.