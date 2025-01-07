Трамп знову запропонував "об’єднати" США та Канаду

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Обраний президент США Дональд Трамп запропонував "об'єднати" Сполучені Штати Америки та Канаду після того, як прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку.﻿ Про це пише видання The Hiil, повідомляє Лівий берег.

"Якби Канада об'єдналася зі США, не було б жодних тарифів, податки знизилися б, і вони були б повністю захищені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують" , - заявив Трамп.

"Яка б це була велика нація разом!" , - додав він.

Раніше Трамп говорив, що Канада могла б стати "51-м штатом Америки".