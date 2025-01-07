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Трамп знову запропонував "об’єднати" США та Канаду

Трамп знову запропонував "об’єднати" США та Канаду
Фото: kremlin.ru

Обраний президент США Дональд Трамп запропонував "об'єднати" Сполучені Штати Америки та Канаду після того, як прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку.﻿ Про це пише видання The Hiil, повідомляє Лівий берег.

"Якби Канада об'єдналася зі США, не було б жодних тарифів, податки знизилися б, і вони були б повністю захищені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують", - заявив Трамп.
"Яка б це була велика нація разом!", - додав він.

Раніше Трамп говорив, що Канада могла б стати "51-м штатом Америки". 

"Багато людей у Канаді обожнюють бути 51-м штатом... Сполучені Штати більше не можуть потерпати від величезного торговельного дефіциту та субсидій, які потрібні Канаді, щоб утриматися на плаву. Джастін Трюдо знав це і подав у відставку", - зазначив Трамп.

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