ЄС імпортував рекордний обсяг російського скрапленого газу – Bloomberg

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Об’єм імпорту країнами Європейського Союзу російського скрапленого природного газу (СПГ) б’є рекорди попри заклики заборонити такі поставки. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані з відстеження суден, повідомляє Укрінформ.

За даними агентства, за підсумками 2024 року, Євросоюз імпортував 15,5 млн тонн російського СПГ, що є найвищим показником з 2019 року.

У 2022 році цей показник становив 13,7 млн тонн.

Нині Європа закуповує паливо в Росії, переважно у компанії "Новатек", попри заклики заборонити такі поставки.

Зазначається, що загальний обсяг експорту СПГ російського походження досяг рекорду за підсумками минулого року. Також Росія прагне потроїти експорт СПГ до 100 мільйонів тонн у 2035 році з минулорічних 33 мільйонів тонн.

Проте санкції вже вплинули на досягнення цілей Росії щодо збільшення експорту СПГ.

І хоча новітній проєкт "Арктик СПГ 2" компанії "Новатек" розпочав обмежений експорт палива, санкції, накладені США та їхніми союзниками, обмежили доступ заводу до танкерів льодового класу, необхідних для пересування в холодних північних водах.

Заборона на перевалку вантажів проєкту "Ямал СПГ" у європейських портах може ускладнити логістику російських поставок до Азії, коли північний морський шлях буде закрито, але санкції можуть фактично призвести до того, що більше цих поставок буде направлено до Європи.