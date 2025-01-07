У НБУ порахували, як зросли зарплати українців за час повномасштабної війни

Реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) за підсумками третього кварталу 2024 року у середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. При цьому лідерами стали ІТ-фахівці, у яких зарплати зросли більш як на 45%. Про це йдеться в останньому макроекономічному та монетарному огляді НБУ (за січень 2025 року), повідомляє Дзеркало тижня.

Як пояснили в НБУ, зарплати ростуть через вагомий дефіцит працівників. Відповідно до даних Держстату, на які посилається НБУ в своїх розрахунках, у третьому кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3% р/р, а реальні - на 14,2% р/р.

Зазначається, що у більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва), реальні зарплати є вищими, аніж у третьому кварталі 2021 року (до повномасштабного вторгнення).

За попередніми оцінками НБУ, зростання зарплат тривало й у IV кварталі 2024 року.

Однак споживча інфляція зростала торік швидше за зарплату - у листопаді зростання інфляції прискорилось до 11,2% р/р, що далеко від прогнозів НБУ, а також від інфляційної цілі (5%).

Повідомлялось, що підвищення податків в Україні наприкінці минулого року вже спровокувало хвилю закриття фізичних осіб-підприємців. І вірогідно, що ця тенденція продовжиться і в 2025 році.