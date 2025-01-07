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ДБР від початку вторгнення РФ розслідувало понад 2,4 тис злочинів проти нацбезпеки

ДБР від початку вторгнення РФ розслідувало понад 2,4 тис злочинів проти нацбезпеки
Фото: t.me/DBRgovua

Загалом від початку вторгнення ДБР розслідувало 2 454 кримінальних провадження щодо злочинів проти національної безпеки нашої держави. Понад тисячу обвинувальних актів направлено до суду. З посиланням на дані ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед них:

  • ⁠⁠1767 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 ККУ);
  • ⁠526 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 ККУ);
  • ⁠⁠45 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

Наразі, за результатами проведення досудових розслідувань:

  • ⁠⁠1 274 особам повідомлено про підозру;
  • 518 осіб оголошено в розшук;
  • ⁠⁠1 308 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності;
  • ⁠⁠1 034 обвинувальні акти скеровано до суду. 

    Інфографіка
    t.me/DBRgovua

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