ДБР від початку вторгнення РФ розслідувало понад 2,4 тис злочинів проти нацбезпеки

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Загалом від початку вторгнення ДБР розслідувало 2 454 кримінальних провадження щодо злочинів проти національної безпеки нашої держави. Понад тисячу обвинувальних актів направлено до суду. З посиланням на дані ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед них:

⁠⁠1767 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 ККУ);

⁠526 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 ККУ);

⁠⁠45 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

Наразі, за результатами проведення досудових розслідувань:

⁠⁠1 274 особам повідомлено про підозру;

518 осіб оголошено в розшук;

⁠⁠1 308 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності;

⁠⁠1 034 обвинувальні акти скеровано до суду.