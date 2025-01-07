ДБР від початку вторгнення РФ розслідувало понад 2,4 тис злочинів проти нацбезпеки
Загалом від початку вторгнення ДБР розслідувало 2 454 кримінальних провадження щодо злочинів проти національної безпеки нашої держави. Понад тисячу обвинувальних актів направлено до суду. З посиланням на дані ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ.
Серед них:
- 1767 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 ККУ);
- 526 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 ККУ);
- 45 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.
Наразі, за результатами проведення досудових розслідувань:
- 1 274 особам повідомлено про підозру;
- 518 осіб оголошено в розшук;
- 1 308 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності;
- 1 034 обвинувальні акти скеровано до суду.