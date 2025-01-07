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КНДР підтвердила успішне випробування нової гіперзвукової ракети

КНДР підтвердила успішне випробування нової гіперзвукової ракети
Фото: John Pavelka

Північна Корея підтвердила у вівторок, що успішно провела випробування нової балістичної ракети середньої дальності (БРСД) з гіперзвуковою боєголовкою. Про це пише Yonhap, повідомляє Укрінформ.

Північна Корея заявила, що ракета під час випробувань пролетіла близько 1500 кілометрів зі швидкістю, що в 12 разів перевищує швидкість звуку. Самі випробування проходили під наглядом лідера Кім Чен Ина, згідно з повідомленням Центрального телеграфного агентства Кореї (KCNA).

Проте південнокорейські військові заявили, що разом з США і Японією проаналізували дальність польоту і виявили, що ймовірна гіперзвукова ракета, запущена з району Пхеньяна, пролетіла близько 1100 км і впала у Східне море.

KCNA повідомило, що гіперзвуковий планер на новій МБР досяг свого першого піку на висоті 99,8 км, а другого - на висоті 42,5 км під час польоту довжиною 1500 км, як і було заплановано, перед тим, як влучити у визначену цільову точку в морі.

Але південнокорейські військові відкинули заяву Північної Кореї як «обман», заявивши, що другого піку не було.

Північна Корея також стверджує, що у виробництві корпусу двигуна гіперзвукової ракети було використано новий склад вуглецевого волокна, а для системи управління польотом і наведенням був застосований «комплексний і ефективний» метод, який не уточнюється.

Експерти кажуть, що цього тижня КНДР, схоже, запустила модернізовану версію гіперзвукової ракети, яку вона запустила у квітні минулого року. Пхеньян тоді стверджував, що ця ракета, оснащена гіперзвуковим планерним апаратом, пролетіла 1000 км.

Південнокорейські військові заявили, що ракета пролетіла 600 км, назвавши заяви КНДР частково «перебільшеними», хоча і зазначили, що Пхеньян, схоже, досяг певного технологічного прогресу у своїй програмі гіперзвукових озброєнь.

Гіперзвукову ракету зазвичай важко перехопити існуючими системами ППО. Вона рухається зі швидкістю щонайменше 5 Махів - в п'ять разів більшою за швидкість звуку - і призначена для маневреності на непередбачуваних траєкторіях польоту і польотів на малих висотах.

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