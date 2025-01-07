У Зеленського очікують на новий ордер МКС на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Володимира Путіна, проводить розслідування інших воєнних злочинів. Можливо, будуть додаткові ордери.﻿ З посиланням на інтерв'ю заступниці голови Офісу президента України Ірини Мудри, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначила Мудра, ордери МКС на арешт Путіна і Львової-Бєлової стали вкрай важливим визнанням їхньої злочинної діяльності

"Палата попереднього розслідування Міжнародного кримінального суду встановила, що вони ймовірно є відповідальними за воєнний злочин незаконної депортації і незаконного вивезення дітей з окупованих територій України до Російської Федерації. Тобто незаконна депортація теж є воєнним злочином. Але я погоджуюся, що це не єдиний злочин, який вони вчинили, вчиняють, і продовжують вчиняти" , - сказала вона.

За їх словами, видача ордерів на арешт Путіна і Львової-Бєлової має вагоме символічне значення, адже вперше в історії МКС такий захід було застосовано проти чинного глави держави - постійного члена Ради безпеки ООН.

Мудра вважає, що одним із основних наслідків цих ордерів стало суттєве обмеження можливостей для їхніх міжнародних подорожей. Зокрема, як раз завдяки цим ордерам у серпні 2023 року Путін не поїхав на саміт БРІКС у Південно-Африканську Республіку, і в листопаді цього року він не зміг поїхати на саміт "Великої двадцятки" у Бразилії. І буквально кілька днів тому стало відомо, що ПАР не запрошуватиме Путіна на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться у листопаді 25-го року. Тому якусь міжнародну ізоляцію ці ордери все-таки змогли забезпечити.

"Мені відомо, що триває подальша робота, проводяться розслідування інших воєнних злочинів. Можливо, будуть додаткові ордери на арешт. Є робота, яка робиться негласно, нам ця інформація не відома" , - сказала заступниці голови ОП.

Мудра нагадала, що Україна стане повноцінним членом Міжнародного кримінального суду з 1 січня 2025 року.