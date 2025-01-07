Британські політики поскаржились Трампу на поведінку Маска - Bloomberg

Високопоставлені політики трьох найбільших партій Британії закликали обраного президента США Дональда Трампа переглянути стосунки з Ілоном Маском, який зробив низку провокаційних висловлювань про політику Великої Британії. Про це пише Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

У соцмережі X за останній тиждень Маск опублікував пости, в яких закликав ув'язнити прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, звільнити з в'язниці правого активіста Томмі Робінсона і замінити лідера партії Reform UK Найджела Фараджа, колишнього союзника і друга Трампа. У понеділок він запустив в Х опитування, чи мають США «звільнити народ Британії від тиранічного уряду».ъ

За словами джерел видання, лейбористський уряд Стармера, консервативна опозиція і Reform UK загадуються над питанням, чи довго протримається альянс між Маском і Трампом. У дискусіях з союзниками Трампа дехто з них висловлював думку, що пости Маска у соцмережах шкодять репутації нового президента навіть серед його друзів і прихильників у Великій Британії. Крім того, деякі союзники Трампа висловлювали стурбованість активністю Маска в інтернеті щодо Британії.

Політик, близький до команди Трампа, сказав, що вони стурбовані тим, що Маск переступив межу дозволеного, і дійшли висновку, що тепер він становить ризик для новообраного президента.

Як повідомлялося, Маск раніше неодноразово публічно висловлювався на підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", що викликало занепокоєння у канцлера Олафа Шольца. В уряді ФРН розцінюють заяви Маска як спроби впливу напередодні виборів.

Згодом Маск закликав провести нові вибори у Великій Британії.