У Києві судитимуть посадовців КМДА, які вимагали у перевізника побори

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо заступника начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, директора Комунальної служби перевезень КМДА та керівника транспортного підприємства, який був посередником під час одержання грошей посадовцями від перевізника. З посиланням на Київську міську прокуратуру та Державне бюро розслідувань, повідомляє Лівий берег.

У квітні 2024 року до ДБР звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить. Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на "співпрацю".

"Встановлено, що упродовж 2024 року заступник начальника Департаменту ініціював розірвання договору про здійснення пасажирських перевезень на одному з автобусних маршрутів. Після цього підприємцю пропонували через посередника шукати "компроміс" - посадовці КМДА вимагали щотижня платити їм по 40 тисяч гривень. Тобто тариф за кожен автобус за будній день становив 800 гривень, за вихідний – 600" , - зазначили в прокуратурі.

Задокументовано низку фактів отримання хабаря на загальну суму 280 тис. гривень. При цьому під час досудового розслідування заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА намагався через суд оскаржувати повідомлення про підозру. Однак, Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та визнав підозру законною та обґрунтованою.

Фото: Київська міська прокуратура

Двоє інших фігурантів також намагались оскаржувати у суді повідомлення про підозру, і також безрезультатно.

Крім того, у зв’язку зі зволіканням, суд встановив для захисту строк для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження. Після його закінчення обвинувальний акт було направлено до Подільського районного суду Києва для розгляду по суті.