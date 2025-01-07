Іран вивів основні сили з Сирії після повалення Асада – WSJ

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Іран вивів основну частину своїх сил із Сирії після втечі Башара Асада через падіння його режиму на початку грудня. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на чиновників США, Європи та арабських країн, повідомляє Укрінформ.

Після падіння режиму Асада тисячі підтримуваних Іраном військових все ще перебували в країні, в основному у східній частині Сирії. Інші знаходилися в Дамаску, Алеппо та інших містах.

За словами поінформованих чиновників, більшість тих, хто перебував у східній Сирії, включно з офіцерами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), разом з афганськими, іракськими, ліванськими та сирійськими бойовиками втекли до Аль-Каїма, прикордонного міста Іраку.

Деякі з іранців, які базувалися в Дамаску, вилетіли до Тегерана, тоді як бойовики "Хезболли" на заході країни втекли до Лівану.

Зазначається, що Іран витратив мільярди доларів, відправляв тисячі свого військового персоналу до Сирії після повстання Арабської весни 2011 року, щоб підтримати режим Башара Асада.

Сирія була головним союзником Ірану на Близькому Сході та важливим сухопутним мостом до "Хезболли" — найпотужнішого угруповання в альянсі Тегерана.