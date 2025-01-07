У НАТО різко розкритикували небажання інвесторів вкладатися в оборонку

Голова оборонного комітету НАТО адмірал Роб Бауер різко критикував західні фінансові установи за їх небажання інвестувати в оборонну промисловість. В інтерв'ю Financial Times він сказав, що фінансовий сектор має переглянути своє ставлення у контексті сучасних геополітичних викликів, повідомляє ЛігаБізнес.

"Досі існують пенсійні фонди та банки, які кажуть, що неетично інвестувати в обороноздатність, тому що йдеться про вбивство людей" , – сказав Бауер.

Він вважає, що ці установи втрачають можливість заробити на значних державних інвестиціях, які спрямовуються в оборону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Чому вас не переконують трильйони доларів? Що сталося з вашим бізнес-інстинктом? Ви що, дурні? Якщо подивитися на рентабельність інвестицій... то протягом наступних 20 років потрібно буде витратити дуже багато грошей" , – сказав адмірал НАТО.

Бауер аргументує, що інвестиції в оборону для цілей стримування – це насправді найкращий захід сталого розвитку: "Я їм кажу: "Поїдьте і відвідайте Газу. Поїдьте в Україну. Поїдьте в Ємен. Поїдьте в Сирію і подивіться. Ви побачите, що робить війна".

"Бізнесу недостатньо просто дивитися на свій наступний квартал. Для великої кількості бізнесменів [загроза безпеці] все ще залишається чимось далеким. Але це не так. Вся ця ідея про те, що гроші не пов'язані з безпекою, викликає занепокоєння, тому що економіка процвітає тільки в стабільній і безпечній країні. І цю стабільність, і цю безпеку вже 75 років гарантує НАТО" , – сказав адмірал.

Бауер сказав, що не очікує нової світової війни, але вважає, що регіональні конфлікти, подібні до російсько-української війни, швидше за все, будуть частиною найближчого майбутнього для західного світу.