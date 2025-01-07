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Прем'єр Молдови не проти, якщо Україна допоможе Придністров’ю енергоресурсами

Прем'єр Молдови не проти, якщо Україна допоможе Придністров’ю енергоресурсами
Фото: UserDR

Офіційний Кишинів не заперечував би проти пропозиції України допомогти невизнаному Придністров’ю в умовах енергокризи, щоб запобігти гуманітарній катастрофі у регіоні. Про це заявив прем’єр-міністр Дорін Речан, повідомляє Європейська правда.

Речан зазначив, що Кишинів не звертався до України з проханнями допомогти Придністров'ю енергоресурсами, але не заперечував би проти цього.

"Ми не просили Київ про жодну допомогу в цьому сенсі, але (ми би погодилися) якби Київ запропонував допомогу... Наприклад, можливе постачання вугілля, якщо буде запит про це з боку придністровського регіону, від керівництва електростанції в Кучургані (у Придністров’ї)", – сказав Дорін Речан. 

Зауважимо, що постачання газу видається значно кращим варіантом за вугілля, бо дозволить запустити також котельні, які у придністровських містах працюють на газі.

Пропозиція України допомогти невизнаному Придністров’ю в умовах енергокризи, що почалась з припиненням постачання російського газу, може зламати плани Кремля виставити президентку Молдови Маю Санду винуватицею гуманітарної катастрофи у регіоні, а когось із лідерів проросійських сил у Молдові – "рятівником, який домовився з Москвою". 

На такий сценарій вказують вперті відмови керівництва невизнаного регіону прийняти допомогу із закупівлею газу, яку запропонувала Молдова – і заперечення того, що ці пропозиції були, та очікування, що ситуація вирішиться в інший спосіб.

Від успіху цієї пропагандистської операції може залежати результат майбутніх парламентських виборів у Молдові, що будуть мати велике значення для майбутнього та безпеки і Молдови, і України. 

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