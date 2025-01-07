Вперше в історії Папа Римський призначив жінку на керівну посаду

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Папа Римський Франциск уперше в історії призначив жінку очільницею Дикастерії у справах інститутів богопосвяченого життя та товариств апостольського життя. Префекткою стала сестра Сімона Брамбілла, яка раніше обіймала посаду секретарки цього відомства, пише Тетяна Веремєєва, РБК-Україна.

Хто така Сімона Брамбілла

Сестра Сімона Брамбілла народилася 1965 року на півночі Італії. Вона здобула освіту медсестри, а в 1988 році вступила до згромадження Місіонерок Матері Божої Утішительки, склавши перші обіти у 1991 році, а довічні – у 1999 році. Після цього вона вирушила на місії до Мозамбіку.

Сестра Брамбілла має науковий ступінь доктора психології, який захистила у Папському Григоріянському університеті, де також викладала. У 2011-2023 роках вона обіймала посаду генеральної настоятельки свого згромадження. У жовтні 2023 року її призначили секретаркою Дикастерії інститутів богопосвяченого життя та товариств апостольського життя.

Що означає це призначення

Жінка вперше очолила дикастерію Римської курії, яка є вищим органом вищої влади у Ватикані й допомагає Папі Римському керувати католицькою церквою.

Це призначення є частиною ширшої стратегії Папи Франциска, спрямованої на посилення ролі жінок у Ватикані. З 2013 по 2023 рік частка жінок серед працівників Святого Престолу та Ватикану зросла з 19,2% до 23,4%.

Раніше Папа також призначив жінок на інші ключові посади у Ватикані, зокрема, Барбару Джатту директоркою Ватиканських музеїв та сестру Рафаеллу Петріні генеральною секретаркою Губернаторату Ватикану.

Призначення сестри Сімони стало можливим завдяки Апостольській конституції Praedicate Evangelium 2022 року, яка дозволила мирянам і жінкам очолювати дикастерії, що раніше було зарезервовано для кардиналів та архієпископів.

Нагадаємо, у різдвяному посланні Urbi et Orbi Папа Римський Франциск закликав до переговорів між Україною та Росією, щоб зупинити війну, яка триває вже майже три роки після повномасштабного вторгнення Москви. Понтифік наголосив на важливості "сміливості, необхідної для відкриття дверей до переговорів", звертаючи увагу на необхідність припинення конфлікту.