В ОСУВ Хортиця розповіли про ситуацію в Кураховому

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Російська армія проводить активні штурмові дії в міській забудові Курахове та у напрямку Дачного та Янтарного Донецької області. З посиланням на ОСУВ Хортиця, повідомляє Новое время.

На зазначеному напрямі Сили оборони протистоять спробам окупантів реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ.

Наразі тривають заходи щодо локалізації та знищення штурмових груп РФ, які інфільтрувалися у бойові порядки Сил оборони.

Напередодні Міністерство оборони Росії заявило про нібито повне захоплення Курахового Донецької області. Водночас, представник ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов повідомив Громадському, що станом на ранок 6 січня в Кураховому тривали бої.